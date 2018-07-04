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В Гатчине 37-летний мужчина развращал 9-летнюю девочку через мессенджер

Сегодня, 20:17

В полицию обратились обеспокоенные родители – их ребенка домогается педофил. Им не составило труда отыскать преступника – по номеру телефона он был пойман.

37-летний мужчина оказался в Гатчине по работе, сам он приехал из Кировской области. Устроился арматурщиком в НИИ. Через мессенджер Viber он развращал 9-летнюю девочку с 26 мая по 2 июля, отправляя ей свои интимные фотографии, где видны все его «прелести». На этом педофил не остановился, он просил ее отправлять в ответ такие же кадры, а лучше даже видео. К счастью, этого не произошло, успели увидеть родители – мало ли чем могло закончиться.

На съемной квартире правоохранительными органами был найден смартфон, в котором хранились все переписки. Мужчину арестовали и ожидается судебное разбирательство – ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по 134 статье УК РФ «Педофилия».

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