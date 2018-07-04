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Женщина поплатилась своей жизнью из-за обычного замечания, которое она сделала своему помощнику. Встреча жителей Костаная произошла около палисадника, где погибшая трудилась перед собственной гибелью.

В Казахстане мужчина задушил случайную знакомую шнурком от трико, а перед этим он прогуливался по городу с бутылкой вина и принялся помочь в садовых работах незнакомке. Благодарная женщина решила угостить прохожего обедом, однако намекнула на чрезмерное употребление мужчиной алкоголя, что простить он ей так и не смог.

По сообщению правоохранителей, во время ссоры подозреваемый вытащил шнурок со своих спортивных штанов, обкрутил его через шею обидчицы. Когда пострадавшая перестала сопротивляться и дышать, преступник скрылся с места убийства, однако позднее его нашли.