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В Петербурге со $100 тыс задержан полковник-взяточник

Сегодня, 17:43

Чиновник Следственного комитета получил деньги за более лояльное отношение к подозреваемому.

В правоохранительных органах заявляют, что в Петербурге задержали Романа Русакова, который является сотрудником СК на транспорте по СЗФО и занимает пост начальника следственного отдела Северо-Западного СУ. Полковник-взяточник, как указывается в сообщении, был задержан со $100 тыс. Считается, что подозреваемый получил деньги за своё лояльное отношение к подозреваемому в совершении преступления.

В итоге, в отношении полковника Русакова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас в его кабинете проходят обыски. В ближайшее время правоохранители решат вопрос о дальнейшей мере пресечения обвиняемого чиновника Следственного комитета.

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