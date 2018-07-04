За смерть певца Виктора Хары ответят девять отставных военных в Чили

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Кара настигла похитителей и убийц известного исполнителя через 45 лет. Все виновные получили длительные сроки заключения.

Судья апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес в Чили признал виновными девять отставных военных в похищении и убийстве известного певца и политического деятеля левых взглядов Виктора Хары. Трагедия произошла в 1973 году, однако наказание настигло палачей 3 июля. Подавляющая часть подсудимых приговорены к 18 годам заключения. Один военный за сокрытие преступления осужден на 5 лет. Государство выплатит 2 млн долларов семье убитого за смерть их родственника.

Чилийский поэт, театральный режиссёр, певец, танцор, политический активист и член Коммунистической партии, которого считают третьим после Эрнеста Че Гевары и Фиделя Кастро латиноамериканским коммунистом Чили Ви́ктор Лидио Хара Мартинес в возрасте 40 лет стал жертвой путчистов в период военного переворота 1973 года, который организовал генерал Аугусто Пиночетом. Расстрел политика после четырехдневных жестоких пыток на стадионе «Чили», выполнявшем функцию концлагеря, вскоре после политического переворота сделало исполнителя символом борьбы против режима Аугусто Пиночета, который правил до 1990 года. Стоит отметить, что во время его правления были убиты более 3 000 человек, а пыткам и истязаниям подверглись более 30 000 граждан.