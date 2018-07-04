На Ставрополе найдены останки младенца, убитого в 1989 году

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Почти 30 лет женщина хранила страшную тайну вместе со своими знакомыми. Мать утопила девочку из-за сожителя, который не был рад рождению дочери.

Сотрудники правоохранительных органов информируют, что на Ставрополе в поселке Круглолесском Александровского района найдены останки младенца, рожденного и убитого в 1989 году. Почти 30 лет назад 24-летняя женщина родила здоровую девочку у себя дома, чему не был рад отец малышки. На этом фоне в семье постоянно возникали скандалы, спустя 2 недели жизни девочка погибла от рук собственной матери.

Женщина утопила новорожденную в тазу с водой и попросила своих знакомых захоронить тельце в огороде. На протяжении всего времени страшную тайну хранила не только мать, но и еще несколько человек. СУ СК России по Ставропольскому краю проводят следственные проверки, по их итогам примут процессуальное решение в рамках давности привлечения к уголовной ответственности.