VistaNews.ru


"Смерть на поминках": Родственник зарезал гостя в Пскове

Сегодня, 18:59

Брат покойницы посчитал унизительной просьбу молодого человека сходить за спиртным, и схватился за нож.

В Пскове за смерть на поминках будут судить 60-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, мужчину. Подсудимый обвиняется в убийстве 35-летнего горожанина. Трагедия имела место 1 августа 2017 на похоронной церемонии сестры обвиняемого. Поминки организовали хозяйка жилища и ее 35-летний ухажер, к ним присоединился родственник умершей.

На затянувшемся застолье закончился алкоголь, и погибший послал пожилого гостя за водкой. Столь неожиданная просьба оскорбила брата погибшей, он схватил нож, и набросился на обидчика, пырнув его в живот. Хозяйка квартиры решила не вызывать скорую помощь, и попыталась зашить рану своим швейным набором. Мужчина потерял большое количество крови и умер.

В отношении 60-летнего псковича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Чувашии мужчина признался, что в его погребе лежит труп

В Саратове мужчина убил младшего брата из ревности

В Волгограде девушка натравила банду головорезов на экс-бойфренда

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем