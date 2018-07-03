"Смерть на поминках": Родственник зарезал гостя в Пскове

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Брат покойницы посчитал унизительной просьбу молодого человека сходить за спиртным, и схватился за нож.

В Пскове за смерть на поминках будут судить 60-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, мужчину. Подсудимый обвиняется в убийстве 35-летнего горожанина. Трагедия имела место 1 августа 2017 на похоронной церемонии сестры обвиняемого. Поминки организовали хозяйка жилища и ее 35-летний ухажер, к ним присоединился родственник умершей.

На затянувшемся застолье закончился алкоголь, и погибший послал пожилого гостя за водкой. Столь неожиданная просьба оскорбила брата погибшей, он схватил нож, и набросился на обидчика, пырнув его в живот. Хозяйка квартиры решила не вызывать скорую помощь, и попыталась зашить рану своим швейным набором. Мужчина потерял большое количество крови и умер.

В отношении 60-летнего псковича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.