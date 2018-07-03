В Кирово-Чепецке мужчина выбросил дворнягу с шестого этажа

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Ему угрожает уголовная ответственность по статье «жестокое обращение с животными».

Произошел инцидент 21 июня в Кирово-Чепецке на улице Сосновой в доме №7. Собака жила во дворе. Мужчина взял дворнягу Мишку и, подвесив на передние лапы, выбросил с шестого этажа. От удара головой собака не выжила.

Прокуратура уже выясняет обстоятельства произошедшего.

По статистике, в основном, подростки совершают издевательские поступки над животными, чувствуя свою превосходность и безнаказанность. Поэтому пример такого поведения у состоявшегося взрослого человека можно расценивать даже как психологическое расстройство.