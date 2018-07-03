Москвичке грозит срок за ложный донос о групповом изнасиловании

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Молодая женщина сообщила в отделение полиции о том, что ее изнасиловали несколько человек. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что нет никаких оснований считать эту женщину потерпевшей.

Мнимая пострадавшая написала заявление в полицию, где рассказала, что над ней надругались трое незнакомых мужчин, которые напали на нее недалеко от станции Переделкино. Приметы нападавших она не запомнила.

Рассказ девушки о групповом изнасиловании показался полицейским неубедительным и ее пригласили в участок еще раз для уточнения обстоятельств. В ходе повторного допроса девушка созналась, что солгала о преступлении, и ее никто не насиловал, а историю она сочинила для своего парня.

Сейчас в суд направлены материалы, на основании которых будет возбуждено уголовное дело. Москвичке грозит тюремный срок за ложный донос.