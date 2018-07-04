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Молодая мама скончалась от фурункула в Санкт-Петербурге

Сегодня, 03:15

У 29-летней девушки дома остался сын, которого без матери оставили врачи.

В Санкт-Петербурге у девушки началось воспаление в ноге, после чего она обратилась к врачам. Они поставили ей диагноз остеохондроз, но как стало потом известно, ничего подобного у нее не было. Буквально через несколько дней молодая мама и вовсе не могла на нее становиться – боль была такой, что невозможно встать с кровати. Ее направили в больницу и поставили новый диагноз, «настоящий» - фурункул.

Врачами была сделана операция по удалению болезни, и они направили ее в другую больницу. Лекари допустили ошибку – девушка умерла от заражения крови, из-за того фурункула, от которого ее пытались «спасти». Докторами уже занимается Следственный Комитет РФ, их могут осудить за халатность (статья 293 УК РФ), также за неоказание помощи пациенту (статья 124 УК РФ).

В начале июня, 23-летняя девушка из Перми тоже пострадала от врачебной ошибки – ее долгое время лечили от артрита - когда ей становилось хуже, те еще «придумывали» диагнозы, а вскоре она скончалась.

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