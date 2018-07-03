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Антимонопольная служба завела дело на ЦУМ

Сегодня, 15:31

В столичном управлении ФАС России открыли дело на Центральный универмаг. Причина, указанная в сообщении на сайте управления: нарушение закона «О рекламе».

Административное дело завели по статье 14.3 КоАП Российской Федерации на основании статьи 5 закона «О рекламе». По результатам рассмотрения, которые назначено 24 июля, ЦУМу может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Сотрудники управления установили, что универмаг нарушил рекламное законодательство, разместив на поверхностях московских автобусов свой рекламный слоган: «Лучший выбор; лучшие цены».

В ведомстве сообщили, что в рекламе ЦУМа содержится некорректное сравнение магазина с конкурентами и искажена информация о его преимуществах. Претензии у ведомства есть также из-за отсутствия «существенной информации о рекламируемом товаре».

Раннее Антимонопольная служба возбудило дело против авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стал рекламный слоган «Летим на футбол». Таким образом, авиаперевозчик нарушил законы «О защите конкуренции» и «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

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