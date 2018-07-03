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Бывший гангстер раскрыл имя убийцы Тупака Шакура

Сегодня, 14:30

Американский экс-преступник Дуэйн Кит Дэвис, более известный как Киф Ди, спустя 22 года рассказал подробности убийства рэпера 2Pac в Лас-Вегасе.

Более 20 лет поклонники Шакура преследуют Кифа Ди, умоляя сообщить полиции имя убийцы. Бывший гангстер упрямо молчал, однако все же решил сделать исключение для авторов документального фильма «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги». Причина внезапно признания проста – Ди болен раком, ему больше нечего терять, а перед смертью экс-преступник хочет восстановить справедливость.

Шакура убил его племянник Орландо Андерсон, известный по кличке Baby Lane, раскрыл одну из главных тайн 1990-х бывший гангстер. Причина жестокой расправы в виде четырех выстрелов в грудь – ссора внутри банды. Андерсон попытался украсть у друга Тупака медальон, за что был избит. Впоследствии Baby Lane решил отомстить.

Авторы документального фильма об убийстве Шакура попросили полицию США повторно допросить Кифа Ди. К сожалению, выбить новые сведения из Андерсона правоохранители не смогут, так как его убили во время бандитской перестрелки в 1998 году.

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