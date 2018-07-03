На Сахалине ребенок упал в люк на территории школы

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В невельской средней школе №2 прямо на уроке физической культуры произошло чрезвычайное происшествие, в причинах которого разбираются сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента девочка провалилась в шахту канализационного люка.

В Невельске (Сахалин) семиклассники на уроке физической культуры играли в мяч, который вылетел за пределы спортивной площадки. После того, как одна из учениц побежала его ловить, она упала в люк. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики.

В ходе расследования полицейские установили, что канализационный люк был накрыт деревянными досками после того, как была украдена железная крышка. Мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в прокуратуру, специалисты которой теперь расследуют факт падения ребенка в люк на территории школы. Женщина попросила наказать виновного, ведь ее ребенок получил не только физические, но и душевные травмы после падения.

Напомним, что согласно законам РФ, обязанности по созданию безопасных условий учебы возлагается на руководство учебного заведения. После расследования к дисциплинарной ответственности привлечен директор школы.