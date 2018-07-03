VistaNews.ru


На Сахалине ребенок упал в люк на территории школы

Сегодня, 12:51

В невельской средней школе №2 прямо на уроке физической культуры произошло чрезвычайное происшествие, в причинах которого разбираются сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента девочка провалилась в шахту канализационного люка.

В Невельске (Сахалин) семиклассники на уроке физической культуры играли в мяч, который вылетел за пределы спортивной площадки. После того, как одна из учениц побежала его ловить, она упала в люк. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики.

В ходе расследования полицейские установили, что  канализационный люк был накрыт деревянными досками после того, как была украдена железная крышка. Мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в прокуратуру, специалисты которой теперь расследуют факт падения ребенка в люк на территории школы. Женщина попросила наказать виновного, ведь ее ребенок получил не только физические, но и душевные травмы после падения.

Напомним, что согласно законам РФ, обязанности по созданию безопасных условий учебы возлагается на руководство учебного заведения. После расследования к дисциплинарной ответственности привлечен директор школы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омске парень скончался во время урока физкультуры

В Подмосковье в каюте катера найдено тело бизнесмена Шекланова

В Саратове с 17-го этажа выпала 40-летняя женщина

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем