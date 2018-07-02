С родителями крупного бизнесмена жестоко расправились под Ростовом

Сегодня, 16:59

Заехав к родным в деревню Средний Егорлык, уральский предприниматель нашел труп своей матери с переломанным черепом и связанного отца без сознания.

Жуткая история произошла с родителями крупного российского бизнесмена под Ростовом. Учредитель компании «Росспецстрой» 27 июня около 6:20 заехал в гости к своим родителям, которые проживали в поселке Средний Егорлык. Зайдя в дом, его взору открылась страшная картина: в доме находилось связанное отрезками ткани мертвое тело его 60-летней мамы, которой неизвестный нанес удар по голове, а 70-летний отец без сознания был связан веревками.

Мужчину в коме доставили в реанимационное отделение. Кто именно жестоко расправился с родственниками - бизнесмен даже не догадывается, однако считает, что его родители подверглись страшным пыткам.

Соседи пострадавших уверены, что пенсионеры пострадали из-за бизнеса их сына, ведь старики тихо и спокойно жили, и ни с кем не ссорились.

Полицейские возбудили уголовное дело, началось расследование трагедии. Ведется поиск злоумышленников, устанавливаются мотивы нападения.