4-летний малыш получил травму головы после удара шумовкой

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Судимый мужчина поскандалил со своей племянницей и в порыве злости хотел ударить женщину. Промахнувшись, он нанес удар 4-летней девочке, которую та держала на руках.

Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области занимаются расследованием причин травм 4-летней девочки. Установлено, что металлической шумовкой малышку ударил 37-летний мужчина, который является ее родственником.

Следствие выяснило, что ранее судимый нетрезвый мужчина выяснял отношения со своей племянницей. Скандал происходил на кухне, и в руках у него была металлическая шумовка. Когда страсти раскалились до предела, в порыве злости дядя решил ударить свою племянницу, которая сидела на табурете и держала на руках 4-летнюю малышку. Не рассчитав траекторию удара, он попал по голове малышке.

Известно, что ребенка доставили в ближайшее медицинское учреждение, где врачи диагностировали ей открытый перелом лобной кости. На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Мужчина, который нанес ей удар, находится под стражей и предстанет перед судом. За совершение таких действий он снова окажется за решеткой.