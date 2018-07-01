На Сахалине 20-летний парень забил до смерти приятеля и сжег его труп

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Молодой человек хотел скрыть свою причастность к содеянному.

На Сахалине за жестокое убийство будут судить местного жителя. По версии следствия 20-летний парень забил до смерти приятеля, после чего сжег его труп. Инцидент имел место быть в марте этого года. Молодые люди совместно распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Причиной для ссоры стали внезапно возникшие неприязненные отношения. Подозреваемый набросился на оппонента и принялся избивать его. В определённый момент парень упал на землю и ударился головой о камень.

Получив травмы головы, не совместимые с жизнью, он скончался. Испугавшись, что за свои деяния придётся нести ответственность, предполагаемый убийца решил скрыть свою причастность к преступлению и поджёг тело своего приятеля. Спустя время правоохранители всё же нашли доказательства, изобличающие подозреваемого. Сейчас материалы в отношении него готовятся для передачи в суд.

Ранее мы писали, что житель Карелии убил свою мать. Мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.