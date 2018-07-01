Счёт на ЧМ-2018 пошёл на миллионы: Болельщика крупно обокрали

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Мундиаль в России устанавливает всё новые и новые рекорды. Иногда они происходят не на футбольных полях или трибунах, и носят криминальный характер.

А вот сейчас счёт на ЧМ-2018 пошёл на миллионы. Болельщика, прибывшего из Колумбии, обокрали на очень значительную сумму. Добычей злоумышленников, которые также были иностранцами, стали вещи и драгоценности на 50 миллионов рублей.

Болельщик является известным колумбийским певцом Хуаном Луисом. Прибыв на ЧМ-2018, он остановился в шикарном отеле Four Seasons, находящемся в самом центре столицы.

При нём были очень дорогие вещи. В частности это часы таких престижных марок, как Cartier, Patek Philippe, Hublot, Rolex и Audemars Piguet. Также певец взял на Мундиаль рюкзак и сумочку от Louis Vitton.

Злоумышленники, зашедшие в холл Four Seasons, представились, что они знакомые болельщика. Портье им безоговорочно поверил и выдал дубликат электронного ключа.

После кражи подозреваемые граждане Венесуэлы поспешили покинуть Россию. В тот же день они вылетели из Москвы в направлении Лиссабона. Один из них 1988 года рождения, другой – 1987.

Преступники уже получили обвинение и против них заведены уголовные дела.

Что сделает администрация Four Seasons с чрезмерно доверчивым портье, остаётся лишь догадываться.