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«Для мажоров нет законов»: В Черкесске выпускник ехал с мигалками на Mercedes и стрелял из автомата

Сегодня, 17:35

Юнцы выпустили в очередь несколько очередей, снимая всё на видео.

28 июня в Черкесске выпускник 9-й городской гимназии ехал по дорогам на чёрном Mercedes GL и стрелял из автомата. Произошло это на въезде в ворота ресторана Royal Hall.

Юноши явно решили открыть не те «двери во взрослую жизнь», так как всё происходящее они засняли на видео, а затем ролик со своим геройством опубликовали в интернете.

                             

Когда ролик, который сняли для мажоров, попал в социальные сети, то его сразу же стали тиражировать и распространять.

Сам же автор решил удалить видео, но правоохранителям всё же увиденное показалось очень интересным. В данный момент известно, что законов нет для юноши из семьи бывшего президента КЧР Мустафы Батдыеву, мажор с автоматом является его родственником.

Сейчас же «золотая молодёжь» находится в отделении полиции и читает протоколы. Стоит отметить, что Mercedes GL 400, который был в кадре, уже нашли. Оказывается, что мигалки в автомобиле были установлены незаконно.

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