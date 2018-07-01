В Москве тела убитых матери и сына сутки лежали под окнами дома

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После убийства трупы пенсионерки и её сына выбросили в окно.

В Москве проводится разбирательство относительно того, почему на протяжении суток тела убитых матери и сына оставались незамеченными. На протяжении суток трупы двух человек лежали под окнами жилого дома. Обнаружили их со следами насильственной смерти только поздно ночью 30 июня. При этом экспертиза показала, что смерть наступила примерно в пять утра того же дня.

Проверкой установлено, что 86-летняя пенсионерка и её 55-летний сын проживали в одной квартире. Правоохранителям также удалось выяснить обстоятельства их гибели. Так, в ночь на 30 июня они оба принимали участие в застолье в доме, рядом с которым их впоследствии нашли убитыми. В определённый момент между пенсионеркой и неустановленными лицами возник конфликт, в ходе которого женщине были нанесены смертельные травмы.

Заступившись за мать, мужчина также стал жертвой убийства. Трупы погибших злоумышленники выбросили из окна. Сейчас полиция осуществляет розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее мы писали, что в Разметелево власти «забыли» труп старушки в опечатанной квартире. Тело пенсионерки разлагалось на протяжении года в запертой квартире, дверь в которую была заколочена гвоздями.