Миллиардер-плейбой жестко расправился с «невестой-демоном» в ЮАР

Вчера, 23:15

Мужчина пытался помочь возлюбленной избавиться от болезни Лайма, но сам погубил ее.

В ЮАР произошло чудовищное убийство. Миллиардер-плейбой Диего Новелла из Гватемалы жестко расправился со своей подругой. Она страдала болезнью Лайма и нуждалась в медицинском вмешательстве. Чтобы вернуть возлюбленную к нормальной жизни, мужчина решил отвезти ее на операцию. Перед ответственным шагом парочка решила отдохнуть.

В свой номер отеля они накупили выпивки, наркотиков и провели ночь вместе. В ходе наркотического опьянения у мужчины начали появляться галлюцинации. С «невестой-демоном» мужчина расправился жестко и бесчеловечно, идентифицируя ее с монстром. Словно в компьютерной игре, он лишил девушку не только надежды на выздоровление, но и жизни. Суд признал вину ответчика и приговорил его к пожизненному заключению.