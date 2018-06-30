Севастопольские чиновники закупали для льготников просроченные лекарства

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Как сообщили представители прокуратуры Севастополя, в ходе расследования был выявлен ряд нарушений после проверки выполнения госконракта о поставке лекарств. Об этом сообщил Юрий Писанко, представитель правоохранительных органов в Севастополе.

По словам Писанко, контракт заключили депздрав Севастополя, ГУП «Севастопольская аптека» и коммерческая структура. Как выяснилось после проведенной проверки, севастопольские чиновники умышленно закупали для льготников просроченные лекарства. Категория льготных граждан имеет право закупать медикаменты по специальным ценам с 2015 года.

Как было прописано в условиях контракта, предприятие не имеет права закупать медикаменты с истекшим сроком годности. Но поставщик еще в 2015 году нарушил условия контракта, поставив «Дефирелин» и «Новатакс» со сроком годности, который не предусматривается условиями контракта. Всего было поставлено препаратов на сумму 7,7 млн рублей.

Представитель прокуратуры говорит, что должностные лица умышленно проигнорировали нарушение и приняли товар, хотя должны были выдвинуть претензии к поставщику.

Прокуратурой Ленинского района были направлены материалы дела в следственный комитет для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК РФ.