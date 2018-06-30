В Москве поймали насильника 14-летней девочки

Сегодня, 15:20

Мужчина заманил ребёнка в заброшенное здание, где и хотел надругаться над ней.

Известно, что данный случай произошёл в Москве днём в Таганском районе города. В поимке обвиняемого очень помогли записи с камер наружного наблюдения. На видео правоохранители увидели насильника, который шёл в компании 14-летней девочки. Изображение было достаточно чётким, чтобы рассмотреть черты внешности мужчины.

Примечательно, что на следующий день после истории с попыткой изнасилования девочки, маньяк хотел изнасиловать взрослую девушку. Он подошёл к ней, пока она позвонила по домофону, и с угрозами зашёл вместе с ней в подъезд. Пострадавшую спасло то, что ей навстречу вышел супруг, который и отогнал маньяка.

В опубликованных данных указывается, что обвиняемого поймали сегодня, 30 июня, утром. Он находился неподалёку от своего же дома.