В Канаде задержали самых неудачливых «Бонни и Клайда»

Сегодня, 14:09

Пытаясь избежать ареста, они бегали от полицейских туда-сюда по магазину, который пытались ограбить.

Это произошло в канадском городке Спрус-Гроув. 28-летний мужчина и его 29-летняя партнёрша вбежали в магазин. Они брали товары с полок, когда появился полицейский, попытавшийся их задержать. Безоружный мужчина начал отбиваться коробкой с конфетами, но правоохранителю удалось в итоге обезвредить его и повалить на пол.

В то же время канадская «Бонни», пользуясь тем, что всё внимание было обращено на «Клайда», начала искать запасной выход из магазина. Она даже попыталась в отверстие под потолком, но не удержалась и упала прямо перед полицейским, который уже разобрался с её партнёром.

Всё это было зафиксировано на камеру видеонаблюдения в магазине и показано в социальной сети Twitter. Самым неудачливым грабителям предъявили обвинение за действия в торговой точке, а также банковский кредит, полученный ранее путём махинаций.