В МГТУ им. Баумана ранили педагога

Сегодня, 10:53

Пострадавшему удалось вырваться и позвать на помощь.

В МГТУ им. Баумана неизвестный мужчина совершил нападение на 28-летнего педагога в туалете. Преступник несколько раз ударил ножом учителя в плечо и живот.

После того, как пострадавшего ранили, ему удалось выбежать из уборной на четвёртом этаже и позвать на помощь. В конечном итоге на место происшествия приехали врачи бригады скорой помощи, которая госпитализировала педагога.

Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося. Судья нападающего и его мотивы неизвестны.