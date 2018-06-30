Труп выловили из реки Искитимки в Кемерове

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Сегодня утром местные жители обнаружили в воде труп неизвестного человека. Пока что сотрудники правоохранительных органов не могут сообщить причину смерти мужчины.

Труп нашли местные жители сегодня утром, 30 июня, в Кемерове. Информация о шокирующем происшествии появилась во всех соцсетях и группах города. По словам очевидцев события, труп выловили из реки Искитимки, которая протекает через центр Кемерова.

На данный момент сотрудники полиции выясняют личность мужчины и причины смерти. Также правоохранители ждут, что возможные родственники или друзья погибшего обратятся в полицию.

Ранее сообщалось, что в Кемерове утонули двое человек. Администрация города призывает местных жителей осторожнее относиться к купанию в неизвестных водоемах.