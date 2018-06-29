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«Дело раскрыто»: В Воронежской области 6 лет спустя опознали убийцу

Сегодня, 19:58

Тогда убийце было всего 17 лет. Инцидент произошел в апреле месяце 2012 года в Лисках, информирует Андрей Шевелев из СУ СК России.

В Воронежской области свидетели опознали убийцу, но это произошло только 6 лет спустя после страшного инцидента. Благодаря нынешним показаниям дело было раскрыто. Согласно следственным данным, в 2012 году 17-летний студент курил в подъезде на проспекте Ленина, где ему сделал замечание 58-летний местный житель. Парень схватил нож и нанес старшему ножевые ранения в области головы, рук и тела. Тогда мужчина умер в БУЗ ВО «Лискинской районной больнице».

Когда проводилось опознание, подозреваемому было 24 года. Он как раз отбывает наказание в рамках приговора Старооскольского городского суда Белгородской области, свидетель без труда узнал молодого человека среди пятерых представленных личностей.

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