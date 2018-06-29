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Болельщики зарезали праздновавшего вылет немецкой сборной соседа

Сегодня, 18:41

Немецкие фанаты из Бейрута совершили убийство Мохаммеда Заера после того, как тот возрадовался поражению немцев.

Болельщики зарезали праздновавшего вылет немецкой сборной соседа Хусейн Ходра Брайтаа и Шамас нанесли ножевые ранения, не совместимые с жизнью. Один из нападавших уже задержан полицией.

Ливанские болельщики Бразилии «похоронили» немцев, устроив целое торжество по случаю вылета последних из ЧМ.

27 июня Южная Корея одержала победу над сборной Германии со счетом 2:0 и та не вышла в плей-офф.

Недавно в Германии произошло еще одно убийство с применением холодного оружия: глава семейства зарезал всех членов своей семьи - жену и троих детей. Убийца, совершая побег, спрыгнул с балкона и получил множество переломов. Сейчас он в коме, поэтому никаких сведений дать не может.

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