Бахтин и Ефимов задержаны в Красноярске за получение 10 млн рублей

Сегодня, 18:31

Оба представители местной власти. Суд уже разбирается в произошедшем.

Бахтин и Ефимов задержаны в Красноярске за получение 10 миллионов рублей взятки. Как удалось выяснить, деньги были получены от гражданина КНДР за покровительство бизнеса лесозаготовок.

Ефимова задержали раньше – также по обвинению получения взятки. Сейчас его уже направили в Красноярск из Томска. Бахтина закрыли из-за постановления суда именно по делу с корейцем.

Александр Бахтин находится на должности главы в Богучанском районе. А Юрий Ефимов является депутатом законодательного собрания в Красноярском крае.