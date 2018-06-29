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Бахтин и Ефимов задержаны в Красноярске за получение 10 млн рублей

Сегодня, 18:31

Оба представители местной власти. Суд уже разбирается в произошедшем.

Бахтин и Ефимов задержаны в Красноярске за получение 10 миллионов рублей взятки. Как удалось выяснить, деньги были получены от гражданина КНДР за покровительство бизнеса лесозаготовок.

Ефимова задержали раньше – также по обвинению получения взятки. Сейчас его уже направили в Красноярск из Томска. Бахтина закрыли из-за постановления суда именно по делу с корейцем.

Александр Бахтин находится на должности главы в Богучанском районе. А Юрий Ефимов является депутатом законодательного собрания в Красноярском крае.

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