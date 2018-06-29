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Мужчина применил грубую физическую силу против дочери собственной супруги, которой не исполнилось даже 14 лет. Насильника уже признали полностью вменяемым и виновным, и теперь ему грозит 8 лет колонии строгого режима.

Пьяный кировчанин занялся сексом с малолетней падчерицей еще в феврале этого года, после этого ребенок находился в подавленном состоянии и страдал от депрессии. Преступник набросился на девочку, схватил ее руки и прижал телом к кровати, после чего приступил к насильственным действиям иного характера.

Сейчас разбирательства по делу уже завершены и насильник вскоре отправится за решетку, однако приговор пока не вступил в силу. Другой педофил был пойман в Саратове, и там мужчина также изнасиловал падчерицу, но уже 8-летнюю. Расследование по делу продолжается.