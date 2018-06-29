В Челябинске замначальника почты получала пенсию мертвой матери

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Бывшая сотрудница почтового отделения обвиняется в присвоении государственных средств. Она, пользуясь своим положением, «украла» у государства за все время 270 тыс. рублей.

Замначальника почты получала пенсию мертвой матери с 2016 по 2017 год. Мать женщины не проживала в Челябинске, она скончалась в другом городе. Обвиняемая, вместо того, чтобы сообщить о смерти в надлежащие органы, решила «прикарманить» деньги себе, она просто подделывала подпись умершей. Вину женщина признала и уже успела возместить ущерб, нанесенный государству.

Уголовное производство в отношении бывшего замначальника отделения почты направили в суд. Ее обвиняют в «присвоении с использованием служебного положения».

Такие случаи в нашей стране не редкость. Ранее женщина в Магнитогорске украла деньги, которые пришли переводом на умершего мужчину. Женщина воспользовалась своим положением и информацией о его смерти, поэтому легко смогла получить доступ к 35 тыс. рублей, которые пришли на имя умершего.