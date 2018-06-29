В Петербурге поймали «террористку метрополитена»

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20 июня на официальном сайте Петербургской подземки появилась угроза о террористическом акте. Правоохранительные органы, после многочисленных угроз, решили возбудить уголовное дело.

Как стало известно из источников, ложные угрозы присылала 40-летняя женщина, проживающая в Петербурге. «Террористку метрополитена» вычислили по номеру телефона, который «преступница» привязала к двум почтам с угрозами террора. В итоге, женщину поймали.

Оказалось, угрожавшая имеет психические отклонения и стоит на учете в психдиспансере. Также она имеет 2-ю группу инвалидности. Правоохранители пока что не выбрали для нее меры пресечения. Об этом станет известно позже.