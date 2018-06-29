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Улюкаев не выплатил назначенный ему штраф из-за ареста счетов

Сегодня, 12:01

Алексей Улюкаев был главой министерства экономразвития до тех пор, пока его не уличили во взятке в размере $2 млн, которую он получил генерала Олега Феоктистова. Суд назначил бывшему чиновнику штраф в 130 млн рублей и 8 лет заключения.

Как сообщил адвокат, Улюкаев не выплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей из-за ареста счетов. Правозащитник бывшего министра добавил, что сторона обвинения попросила частично снять арест на имущество, поскольку на счете достаточно средств для того, чтобы погасить долг. Когда долг будет погашен, появится возможность снять ограничительные меры и на остальное имущество.

Олег Феоктистов, бывший сотрудник ФСБ, подал заявление в суд о возврате суммы размером $2 млн, которые генерал передавал как взятку, поскольку следствие и суд сочли эти деньги вещдоком.

Экс-генерал был инициатором дела бывшего министра и он лично нашел эти средства наличными, которые помогли «поймать на горячем» Улюкаева.

15 декабря прошлого года Улюкаев был признан виновным в коррупционном преступлении от Игоря Сечина, который просил ныне осужденного «помочь» приватизировать «Роснефть». После отбывания срока в месте заключения Улюкаев будет иметь право занимать госдолжности.

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