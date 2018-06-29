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Саратовец убил женщину топором и отрубил кисти

Сегодня, 11:27

Женщина пришла к мужчине в гости, и они вместе распивали алкогольные напитки, когда началась ссора. Подозреваемому в убийстве не понравилось, что подруга оскорбила его, и решил наказать девушку.

На 30-летнего мужчину сотрудники полицейской службы завели уголовное дело по подозрению в убийстве. Сообщается, что саратовец зарубил женщину топором, а после отрубил ей кисти рук. Труп 37-летней женщины обнаружили в квартире по адресу Лебедева-Кумача. Убийство произошло в ночь с 27 на 28 июня, убийца ударил женщину топором по голове из-за того, что та обозвала его с использованием нецензурной лексики. В убийстве мужчина позже признался самостоятельно. На данный момент ему избирается мера наказания.

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