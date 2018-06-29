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В Воронежской области мужчина бил свою жену ножом

Сегодня, 11:14

Как оказалось, 49-летний мужчина нанес своей жене повреждения средней тяжести. Об этом сообщили представители Борисоглебского городского суда.

Позже стало известно, что женщина простила «обидчика». Мужчина, который бил свою жену ножом, останется на свободе, поскольку женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного производства. В Воронежской области такой случай «примирения», пожалуй, впервые. Действительно, дело закрыли по причине примирения сторон.

Но тяжело представить, как эта пара дальше будет сосуществовать – в материалах дела указано, что мужчина летом 2017 года ударил ножом свою супругу. Опасности для здоровья и жизни не было, но женщина потом долго восстанавливала свое психологическое состояние.

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