В Питере ограбили памятник коту на Малой Садовой

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Молодой мужчина в кепке украл всю мелочь возле памятника. Подобные кражи «имущества» кота Елисея происходят довольно-таки часто.

Молодой мужчина быстро забрался наверх с помощью лавочки и собрал всю мелочь, которые туристы кладут возле памятника. Считается, что если потереть морду кота и положить монетку, то день будет удачным. Похоже, что мужчина в Питере решил, что у него недостаточно удачи, поэтому забрал всю мелочь.

Памятники котам на Малой Садовой находятся уже почти 18 лет. У туристов есть даже небольшая традиция: если монетка не упала с памятника, то желание сбудется. Памятник животным поставлен в честь памяти о 1943 годе, когда в блокадный Ленинград ввезли четыре вагона котов. Животные спасли город от грызунов.