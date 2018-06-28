VistaNews.ru


В Мадриде состоялся резонансный судебный процесс по делу акушера

Сегодня, 18:52

В Мадриде состоялся резонансный судебный процесс. Подсудимым стал доктор-акушер, которого обвинили в краже и последующей продаже младенцев.

Как выяснилось, корни преступления уходят в прошлую половину века, в то время о преступлениях люди замалчивали. С тех пор прошло много времени и сменились поколения. Нашлись неравнодушные к общественной проблеме студенты, которые потратили не один год своей жизни, чтобы раскрыть тайную систему махинаций и смогли выяснить, кто виновен в пропаже младенцев. По всей Испании нашлись люди, которые потеряли детей, даже не успев подержать их на руках.

Жительница Мадрида дала интервью: "По окончанию родов я спросила: когда я увижу своего ребенка? Медсестра ответила, что с малышом все в порядке, он проходит медицинский осмотр. Его унесли и больше я его не видела." Это одна из тысяч историй, которые не прекратились, если бы не двое жителей Саракоса. Чтобы выяснить детали и подробности, они были вынуждены найти архивные данные, после этого активисты выяснили, что система кражи детей берет свое начало еще во время войны, когда фашистские захватчики отнимали детей по приказу Франсиско Франка.

В эту систему было втянуто огромное количество медицинских сотрудников по всей Испании. Грязный способ заработка существовал до 1987 года, до тех пор, пока власти не приняли закон об установлении и регистрации детей после их рождения. Прошли десятки лет, но скорбящие матери и по сей день собираются у здания Мадридского суда с единственной целью - вернуть своих детей. Все они надеются, что им повезет, и к ним вернутся их родные дети, которых они хотят увидеть и обнять.

Вся страна пробудилась от пелены незнания и неведения. Состоявшийся суд по делу акушера-гинеколога больницы Сан Рамон станет началом цепочки судебных процессов по делам подобных врачей, которые все эти года крали детей. 85-летний Эдуард Вела стал первым обвиненным, но далеко не последним.

В ходе разбирательств выяснилось, что Эдуарду Велу содействовала вся больница, в которой он работал. Количество пропавших детей насчитывает приблизительно 300 тыс. Жители Испании уверены, что судебное разбирательство над Эдуардом Велом положит начало более масштабному расследованию.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ставрополе педофил после застолья изнасиловал падчерицу

В Чите женщина выплатит 800 тысяч рублей незаконно полученной пенсии

Зрачковый рефлекс у младенцев позволит предсказать аутизм

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем