В Мадриде состоялся резонансный судебный процесс по делу акушера

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В Мадриде состоялся резонансный судебный процесс. Подсудимым стал доктор-акушер, которого обвинили в краже и последующей продаже младенцев.

Как выяснилось, корни преступления уходят в прошлую половину века, в то время о преступлениях люди замалчивали. С тех пор прошло много времени и сменились поколения. Нашлись неравнодушные к общественной проблеме студенты, которые потратили не один год своей жизни, чтобы раскрыть тайную систему махинаций и смогли выяснить, кто виновен в пропаже младенцев. По всей Испании нашлись люди, которые потеряли детей, даже не успев подержать их на руках.

Жительница Мадрида дала интервью: "По окончанию родов я спросила: когда я увижу своего ребенка? Медсестра ответила, что с малышом все в порядке, он проходит медицинский осмотр. Его унесли и больше я его не видела." Это одна из тысяч историй, которые не прекратились, если бы не двое жителей Саракоса. Чтобы выяснить детали и подробности, они были вынуждены найти архивные данные, после этого активисты выяснили, что система кражи детей берет свое начало еще во время войны, когда фашистские захватчики отнимали детей по приказу Франсиско Франка.

В эту систему было втянуто огромное количество медицинских сотрудников по всей Испании. Грязный способ заработка существовал до 1987 года, до тех пор, пока власти не приняли закон об установлении и регистрации детей после их рождения. Прошли десятки лет, но скорбящие матери и по сей день собираются у здания Мадридского суда с единственной целью - вернуть своих детей. Все они надеются, что им повезет, и к ним вернутся их родные дети, которых они хотят увидеть и обнять.

Вся страна пробудилась от пелены незнания и неведения. Состоявшийся суд по делу акушера-гинеколога больницы Сан Рамон станет началом цепочки судебных процессов по делам подобных врачей, которые все эти года крали детей. 85-летний Эдуард Вела стал первым обвиненным, но далеко не последним.

В ходе разбирательств выяснилось, что Эдуарду Велу содействовала вся больница, в которой он работал. Количество пропавших детей насчитывает приблизительно 300 тыс. Жители Испании уверены, что судебное разбирательство над Эдуардом Велом положит начало более масштабному расследованию.