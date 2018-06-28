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Представители ведомства рассматривают покушение на убийство, о чем заявили сотрудники правоохранительных органов, которые пообщались с потерпевшими. Оказалось, бывший полицейский просто хотел отомстить молодежи.

Делом наехавшего на толпу людей мужчины в Полевском заинтересовался СКР, и пересмотр обстоятельств уже начался. Сейчас собираются все нужные доказательства и показания свидетелей, ведь выпивший нарушитель закона якобы угрожал компании убийством, после чего и совершил наезд, где пострадали несколько человек.

События имели место в День молодежи в районе пивной, тогда бывший правоохранитель на автомобиле Toyota Land Cruiser въехал в толпу. Рассматривалась версия, что мужчина не справился с управлением, однако сейчас дело получило непредвиденные обороты. Сам подозреваемый ранее уже был наказан за вождение в пьяном виде два раза.