VistaNews.ru


Делом наехавшего на толпу людей мужчины в Полевском заинтересовался СКР

Сегодня, 18:47

Представители ведомства рассматривают покушение на убийство, о чем заявили сотрудники правоохранительных органов, которые пообщались с потерпевшими. Оказалось, бывший полицейский просто хотел отомстить молодежи.

Делом наехавшего на толпу людей мужчины в Полевском заинтересовался СКР, и пересмотр обстоятельств уже начался. Сейчас собираются все нужные доказательства и показания свидетелей, ведь выпивший нарушитель закона якобы угрожал компании убийством, после чего и совершил наезд, где пострадали несколько человек.

События имели место в День молодежи в районе пивной, тогда бывший правоохранитель на автомобиле Toyota Land Cruiser въехал в толпу. Рассматривалась версия, что мужчина не справился с управлением, однако сейчас дело получило непредвиденные обороты. Сам подозреваемый ранее уже был наказан за вождение в пьяном виде два раза.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Безумный британец трижды наехал на толпу

Возбуждено уголовное дело против таксиста, наехавшего на мексиканских болельщиков

В Мюнстере грузовой автомобиль наехал на скопление людей

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем