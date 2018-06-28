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СК Кирова обнаружил тело девушки на берегу реки Вятки

Сегодня, 15:42

Срочное заявление Cледственного комитета Кирова. Доследственная проверка уже начата.

CК Кирова сообщил: "На берегу реки Вятки, возле деревни Чирки, примерно в 22:00 было обнаружено тело неизвестной девушки." Как уточняет СК РФ, тело девушки сильно сгнило и его не сразу идентифицировали, на нем не обнаружены повреждения, которые привели к гибели. На данный момент назначены экспертизы, но уже сейчас стало известно, что найденная девушка это 19-летняя, проживающая в Слободском районе, которая числится пропавшей без вести с 13 октября 2017 года. Именно благодаря родителям следственные службы смогли опознать тело по одежде. Следует напомнить, что заявление о пропаже девушки было написано 16 октября 2017 года. Ночью 14 октября девушка гуляла с подругами, но домой не дошла. Убитые горем родители настаивают на проведении расследования с целью поиска убийцы их дочери.

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