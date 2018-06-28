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Грабители, как стало известно позже, подготовились к данному ограблению основательно. Они увезли украденный сейф на заранее подготовленной тележке к автомобилю, предварительно обезвредив охранников магазина.

В Ново-Переделкино четыре неизвестных мужчины ограбили ювелирку, похитив только сейф. На улице Шолохова грабители, совершив кражу, скрылись в неизвестном направлении на черной машине марки Jeep.

Как сообщили источники, для данного инцидента ввели план «Перехват».

Пока что неизвестно нахождение злоумышленников и не озвучена официальная версия следкома. Но поиски преступников ведутся, о результатах которых станет известно позже.