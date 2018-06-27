Звацкий завел на Дмитриева новое уголовное дело

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В Карелии задержали, возглавляющего правозащитное общество «Мемориал», Юрия Дмитриева. Информация об аресте поступила от адвоката правозащитника и его дочери.

Накануне задержания Дмитриев со своей подругой решил посетить могилы близких людей на кладбище в Вилге. После этого они отправились в Свирский монастырь. Когда они заехали в Олонец, их остановила дорожно-патрульная служба, которая сообщила, что по инициативе следователя Максима Завацкого разослана ориентировка на правозащитника и заведено новое уголовное дело. По дороге в ИВС ему позволили зайти в магазин и купить еду, и вообще отнеслись доброжелательно.

Приятельница историка, с которой он ездил, сообщила о произошедшем его дочери Екатерине Клодт в 20:30 по мск. Тогда же телеканалы начали транслировать новость о попытке Дмитриева пересечь польскую границу. Екатерина отрицает подобные догадки: в чемодане, по ее словам, были чистые вещи, чтобы сменить испачкавшуюся от работы на кладбище одежду, так они должны были заехать в монастырь.