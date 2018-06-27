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Главу Росгвардии задержали за взяточничество

Сегодня, 20:13

Против Алфии Мокшиной возбуждено уголовное дело. Подозревается, что она брала взятки с сотрудников.

Главу Росгвардии Алфию Мокшину задержали за взяточничество. Следствие сообщает, что она, пользуясь служебным положением, требовала от своих младших по званию коллег денежные средства. В случае уклонения от требования она грозилась привлечением к дисциплинарной ответственности.

Сообщается, что в прошлом месяце несколько сотрудников принесли требуемое денежное вознаграждение. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, а также все необходимые мероприятия с целью выяснения обстоятельств дела. Мокшину задержали, а вопрос о выборе меры пресечения на данный момент решается.

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