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В Дагестане на заправках вместо АИ-92 продают АИ-80

Сегодня, 19:45

Благодаря активистам, потребителям открыли глаза на то, что они ежедневно покупают. Вместо заявленного бензина им продают низкокачественный за те же деньги.

В Дагестане поступила жалоба в Федеральное бюджетное учреждение от активистов народного фронта в республике. Они попросили проверить качество заливаемого бензина во всех автозаправках. Как стало известно, просьба не оказалась ложной – вместо марки АИ-92 продают АИ-80. Проверка задела Хасавюртовский, Казбековский и Новолакский районы, а также Махачкалу с Хасавюртой. Прошел тест только АИ-98.

Как стало известно, это не единственные нарушения заправок. Большинство станций не смогли предъявить документы на топливо, которых скорее всего, и не было. Стенд с важной информацией для потребителей и вовсе находился «непонятно где», точно не на глазах клиентов. Теперь нарушениями будет заниматься Роспотребнадзор и прокуратура.

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