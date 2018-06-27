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В Москве жена сломала нож о грудь своего супруга

Сегодня, 19:27

Мужчину госпитализировали после неудачного разговора с возлюбленной.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что вчера в районе Царыно, на улице Севанская прибыла по вызову скорая помощь. Медики оказали помощь 41-летнему мужчине. В его груди нашли вонзенный нож, который был сломан в результате удара. Совершила нападение на пострадавшего его супруга. Новость о том, что в Москве жена сломала нож о грудь своего супруга поразила все отделение больницы.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь. На данный момент 37-летняя горе-супруга доставлена в отделение для дачи показаний. Оказалось, что она профессионал по разделке живой рыбы, кем и работала в супермаркете. Мотивы атаки на супруга женщина умалчивает, но известно, что они вместе выпивали.

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