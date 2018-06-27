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После попытки изнасилования блогерши водителя Uber заблокировали

Сегодня, 18:47

Мужчина свернул в тёмный переулок и заблокировал двери. После попыток получения интимной близости пострадавшей удалось сбежать.

Сейчас же официальный представитель компании Uber Светлана Воронина заявила, что после получения службой поддержки информации о попытке изнасилования пассажира, обвиняемого водителя заблокировали. Действие его аккаунта будет приостановлено до итогов судебного разбирательства.

СМИ Uber номер и имя водителя не дали, но вот для правоохранителей при соответствующем запросе предоставят всю нужную информацию. Всё это связанно с правилами безопасности.

В это же время в пресс-службе московского ГУ МВД заявили, что заявление от девушки 1989 года рождение было подано в полицию вчера, 26 июня. Полицейским уже удалось установить личность обвиняемого. Все материалы уже были переданы в СКР.

Стоит напомнить, что после попытки изнасилования блогерши Анны Брейн стало известно, что 25 июня она возвращалась домой после вечеринки. Для этого она решила воспользоваться Uber, но водитель на середине пути свернул с маршрута в районе станции «Шаболовской» и принял попытки изнасиловать Анну.

В итоге, по словам блогера, ей удалось открыть дверь и убежать, на улице она попросила помощи у прохожих.

Сейчас же Анна Брейн рассказала, что правоохранители на неё давят, заявляя, что она сама решила вступить с водителем в интимную близость, чтобы оплатить проезд. По словам блогера, полицейские называют её алкоголичкой, психичкой и наркоманкой, обещая ей статью о даче ложных показаний.

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