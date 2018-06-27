Под Воронежем на обочине нашли обмотанный верёвкой труп пенсионера

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Молодёжь часто калечит и убивает друг друга под воздействием наркоты и алкоголя. Когда подобное совершают люди престарелого возраста – это, не знаешь, как и сказать.

Под Воронежем на обочине дороги нашли обмотанный верёвкой труп пенсионера 65-летнего возраста. Это произошло рядом с посёлком Орловка в Таловском районе.

Прибывшие правоохранители и следователи раздумывали недолго. Одежда и кожа погибшего под Воронежем явно свидетельствовали, что к дороге его тащили волоком.

Осталось лишь пройти по следам. Они привел к дому, где проживает 76-летний мужчина.

Двор и дом осмотрели. Там нашли множество улик, подтверждающих, что преступление было совершено именно там.

Подозреваемый задержан. Сейчас оперативными сотрудниками определяется мотив этого преступления и обстоятельства, ему предшествовавшие. Известно, что погибшему перед его смертью нанесли по голове множественные удары.

Зачем было его связывать после смерти, пока не вполне понятно. Возможно, преступнику было легче таким образом оттащить его к дороге, полагая, что этим он скроет следы убийства.

Сведения предоставлены региональным СК.