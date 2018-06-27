В Ивано-Франковской области мужчина убил жену из-за Савченко

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В селе Новичка Долинского района Ивано-Франковской области Украины произошла трагедия на бытовой почве с добавлением политики.

В марте этого года 69-летний местный житель убил свою гражданскую 79-летнюю жену. В это время супруги пили чай на кухне, по радио рассказывали о Надежде Савченко. Как впоследствии пояснил задержанный супруг, в разговоре он заявил жене, что не доверяет Савченко, на что та обозвала его москалем, намекая, что его мать была русской. Ссора переросла в рукоприкладство после того, как жена, разбушевавшись, плюнула мужу в лицо, тот стал душить женщину.

Пенсионер говорит, что пытался делать искусственное дыхание жене, когда увидел, что та не подает признаков жизни, а когда у него ничего не получилось, занес тело в комнату и накрыл ковром.

Телефон погибшей он выключил и прятал тело более двух недель. На пропажу пенсионерки обратили внимание соседи, но муж рассказал, что телефон она утопила, а сама уехала в больницу. Неугомонная соседка стала искать покойную по больницам, в итоге вызвала полицию, и убийца признался в содеянном. На днях суд вынес приговор по этому делу: 7 лет тюрьмы. Получается, что из-за Савченко пенсионер убил свою жену.

Народный депутат Украины Надежда Савченко в настоящее время обвиняется в соучастии в подготовке покушений, терактов и контрабанде оружия. Вместе с ней обвиняемым является также Владимир Рубан.