До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, нападавшему на девушек в лесопосадке

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении нескольких девушек.

24-летний житель столицы Удмуртии ранее находился на психиатрическом лечении в специализированном стационаре. Там он был по решению суда за подобные же действия в отношении незнакомых девушек.

После принудительного лечения, которое закончилось в 2017 году, он принялся за старое: подкарауливал в лесопосадке проходящих девушек и, угрожая убийством, совершал насильственные действия сексуального характера. Излюбленным местом, где преступник поджидал своих жертв, была лесопосадка за ТРЦ «Столица».

Полиция поймала насильника. Два нападения – в отношении двух девушек 29 и 14 лет – следствие доказало. Он находится под стражей. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость преступника. Обвинительное заключение направлено в суд.

По факту двух доказанных эпизодов преступления с учетом того, что такие правонарушения имели место повторно, жителю Ижевска, нападавшему на девушек, грозит срок до 15 лет лишения свободы в соответствии с ч. ч. 2, 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).