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Житель Якутии изнасиловал ребенка восьмилетнего возраста

Сегодня, 13:52

27 июня 2018 года житель Якутии был приговорен к 12 годам ограничения свободы в тюрьме строго режима за действия сексуального характера к девочке восьмилетнего возраста.

Как выяснил Следственный комитет РФ, мужчина пришел в гости к своей знакомой с целью вручения подарка ее дочери. Девочка, узнав знакомого, незамедлительно открыла ему дверь. Поскольку матери не оказалось дома, а девочка открыла дверь - мужчина решился воспользоваться случаем и изнасиловал ребенка. Когда мать вернулась домой, ребенок не смог скрыть случившегося и рассказал о произошедшем. В этот же день насильник был задержан правоохранителями и помещен под стражу.

На суде насильник отрицал свою вину и всячески упирался, отметая все обвинительные факты, однако после проведения генетической экспертизы, которая доказала вину подсудимого, суд смог вынести приговор.

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