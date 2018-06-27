Семья «пьяных полицейских» из Краснодара рассказала правду о громком деле

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После обвинений Шипковы столкнулись с огромными проблемами. Они заявляют, что не виновны, а вся вина лежит только на плечах владельцев ночного магазина и СМИ.

В конце апреля сообщалось, что семья «пьяных полицейских» из Краснодара устроила в ночном супермаркете настоящий дебош. Тогда появилась информация, что бывший подполковник полиции Кирилл Шипков и его супруга Ольга Шипкова хотели купить алкоголь ночью, но им отказали. В этот момент начала хвастаться своим статусом полицейского, а после этого и вовсе началась драка с охранником. Полковник проиграл борьбу и пара быстро уехала.

Тогда же в сети было опубликовано видео происходящего. Эту новость стали транслировать федеральные СМИ и после этого в отношении семьи правоохранителей возбудили уголовное дело.

Сейчас же в своём интервью семья Шипковых рассказала всю правду о громком деле, а также свою версию происшествия.

Кирилл Шипков заявляет, что в тот день он с супругой по дороге в аптеку заехал в ночной супермаркет, чтобы купить сигарет. Мужчина остался в автомобиле, а женщина пошла в магазин, но через некоторое время выбежала из него, заявив мужу, что поссорилась с сотрудниками из-за нелепой шутки.

Бывший правоохранитель заявляет, что охранник вёл себя дерзко, некультурно, обзывая как его самого, так и его жену. По словам Ольги, она была вовсе не пьяной и алкоголь покупать она не собиралась. В магазине же Шипкова увидела спящего продавца и неудачно пошутила, что и стало причиной конфликта.

Кирилл Шипков считает, что владельцы супермаркета намеренно смонтировали ролик и выложили его в Сеть под громким названием и заявлением, чтобы выставить себя невиновными. В итоге, после всех упоминаний о ситуации Шипковых в СМИ, Ольгу уволили из органов, а вот против Кирилла возбудили уголовное дело по 115 статье.