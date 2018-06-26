ДТП с погибшей беременной: В Москве проведут ряд экспертиз

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В их списке автотехническая экспертиза. Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство.

В Москве жителей шокировала новость о том, что на улице Верхняя Масловка произошло ДТП, которое закончилось смертью беременной женщины на 9 месяце. С погибшей на тротуаре стояла еще одна гражданка, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемый водитель был задержан, проводится следствие.

В рамках уголовного производства эксперты-криминалисты назначили для проведения дополнительные экспертизы, включая автотехническую экспертизу. Она позволит установить техническое состояние машины и дороги, также можно будет узнать, смог ли водитель смертельного ДТП избежать наезда на женщин. Супруг погибшей до сих пор находится в тяжелом шоке, так как в миг потерял любимую жену и не рожденного долгожданного первенца.