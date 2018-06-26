VistaNews.ru


ДТП с погибшей беременной: В Москве проведут ряд экспертиз

Сегодня, 19:28

В их списке автотехническая экспертиза. Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство.

В Москве жителей шокировала новость о том, что на улице Верхняя Масловка произошло ДТП, которое закончилось смертью беременной женщины на 9 месяце. С погибшей на тротуаре стояла еще одна гражданка, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемый водитель был задержан, проводится следствие.

В рамках уголовного производства эксперты-криминалисты назначили для проведения дополнительные экспертизы, включая автотехническую экспертизу. Она позволит установить техническое состояние машины и дороги, также можно будет узнать, смог ли водитель смертельного ДТП избежать наезда на женщин. Супруг погибшей до сих пор находится в тяжелом шоке, так как в миг потерял любимую жену и не рожденного долгожданного первенца.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве задержан мужчина, находившийся в розыске 18 лет

В Челябинске в общежитии найден труп 40-летней женщины

В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге 9-этажки

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем