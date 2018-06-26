В Псковской области мужчина зарезал возлюбленную на глазах у 6-летней дочери

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Случилось это прямо во время выяснения отношений. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил жертву в голову и грудь.

В пресс-службе СК СКР по Псковской области рассказали, что данный инцидент произошёл в Великих Луках. Там 30-летний мужчина подкараулил свою бывшую возлюбленную под подъездом. Женщина была в тот момент с 6-летней дочерью.

В один момент между парой началась ссора, причиной которых были деньги. Мужчина хотел вернуть табуретки, за которые заплатил, но после расставания с умершей оставил у неё. 26-летняя женщина стояла на своём, не собираясь ничего отдавать. Поэтому обвиняемый вскипел и схватился за нож.

В один момент он безжалостно прямо на глазах у 6-летней дочери женщины нанёс ножом несколько ударов в область головы и груди. От полученных травм потерпевшая скончалась прямо на месте, а обвиняемый сбежал.

Известно, что мужчину уже задержали. Уголовное дело направлено в районный суд. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного срока.

Стоит отметить, что психологическое состояние ребёнка остаётся неизвестным.